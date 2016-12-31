نيمار يفاجئ الجميع : أريد اللعب مع فلامينغو !

فاجئ اللاعب الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا جونيور، جماهير فريقه الحالي برشلونة الإسباني، والسابق سانتوس البرازيلي، عندما أعرب عن أمنيته، في تصريحات صحفية، باللعب ضمن نادي فلامينغو البرازيلي وذلك تلبية لرغبته في الناشط باستمرار في ملعب “ماراكانا” الأسطوري.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، خاض نيمار، مؤخراً، مباراة استعراضية خيرية على ملعب “ماراكانا” الشهير، معقل نادي فلامينغو البرازيلي رفقة مواطنه وزميله في فريق برشلونة، رافينيا ألكانتارا، وهي المناسبة التي شهدت لفتة طيبة لاقت استحسان الجميع، لما قدم نيمار حذائه لنجل النجم السابق لنادي فلامينغو، بيتو.

وقال نيمار في تصريحات صحفية بعد المباراة: “اللعب مع فلامينغو؟ من يدري؟ قد يتحقق ذلك يوماً ما.بالنسبة لي، اللعب مع فلامينغو سيكون فخراً كبيراً”.

وأضاف النجم البرازيلي، موضحاً الدوافع التي تجعله يرغب باللعب مع فلامينغو: “المشاركة بشكل مستمر في ماراكانا، وقضاء اليوم كله هنا سيكون شيئاً رائعاً”.

وختم نيمار قائلاً: “نعم، إنه فريق أريد اللعب فيه يوما ما”.

الجدير بالذكر أنّ نيمار، البالغ من العمر 25 عاماً، كان قد انضم لنادي برشلونة في صيف 2013، قادماً من سانتوس البرازيلي، في صفقة لم يتم التعرف الى حد الآن عن قيمتها الحقيقية بسبب التحايل والتلاعب الكبيرين اللذين قاما بهما المسؤولين الرئيسيين في العملية، على غرار الرئيس السابق للنادي الكاتالوني روسيل، ووالد ووكيل أعمال اللاعب.

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