وزارة الدفاع الأمريكية : البغدادي لا زال على قيد الحياة

أعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة ان قائد تنظيم داعش ابو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة المتطرفين.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية لشبكة “سي ان ان”: “نعتقد ان البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش”.

واضاف: “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا الى ان “هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا” و”سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

وبقي البغدادي بعيدا عن الانظار وقتا طويلا، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائما الى القيام بالدعاية.

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم داعش منذ اعلانه الخلافة بسوريا والعراق في حزيران/يونيو 2014. (AFP)

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