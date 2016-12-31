وزير الدفاع التركي : لم يقع أي خرق يقوض وقف إطلاق النار في سوريا

أكّد وزير الدفاع االتركي فكري إشيق، عدم ووقوع أي خرق من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بعد زيارته لقوات الجيش والدرك في الولاية، برفقة قائد القوات البرية.

وأشار إشيق أنهم يراقبون عن كثب كل التطورات، المتعلقة بعملية درع الفرات، وأنهم على أتم الاستعداد للتدخل.

وقال الوزير التركي: “إننا لن نسمح، في إطار الشرعية الدولية، بحدوث أي طارئ من شأنه أن يخل بأمن واستقرار المنطقة، وفي هذا الخصوص نراقب عن قرب كل تحركات ب ي د”.

ولفت إشيق إلى أهمية استهداف المقاتلات الروسية لمواقع تنظيم الدولة واصفاً إياه بـ”التطور الهام”، في إشارة إلى القصف الذي شنته الطائرات الروسية الخميس على مواقع داعش جنوب مدينة الباب، وأدت لمقتل 12 مسلحاً من التنظيم.

وحول وقف إطلاق النار في سوريا قال إشيق: “لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يقوض اتفاق وقف إطلاق في سوريا، لكننا نعلم أن بعض البلدان تقوم بأعمال خلف الستار من شأنها التسبب بانهيار الاتفاق”. (ANADOLU)

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