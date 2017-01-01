أحدهما يرتدي زي ” بابا نويل ” و يتكلم العربية .. مسلحان يقتحمان ملهاً ليلياً في إسطنبول و يقتلان العشرات ( فيديو | محدث )

↓ رويترز: إصابة عدة أشخاص بجروح إثر الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول

↓ سي ان ان تورك : مسلحان شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخل الملهى

↓ سكاي نيوز : شهود عيان أكدوا أن أحد المسلحين كان يرتدي زي “بابا نويل” ويتحدث باللغة العربية

↓ رويترز: سقوط ما بين 20 إلى 30 جريحا في هجوم الملهى الليلي

↓ العربية : قتيلان على الاقل والعديد من الاصابات في الهجوم على ملهى اسطنبول

↓ وسائل إعلام تركية: المسلحان هاجما رجال الشرطة قبل الدخول إلى الملهى الليلي باسطنبول (العربية)

↓ رويترز عن محافظ #اسطنبول: قتيلان بينهما ضابط شرطة في الهجوم على الملهى الليلي

↓ والي #اسطنبول واصب شاهين: مقتل 35 شخصاً على الأقل بينهم شرطي وجرح 40 آخرين في هجوم إرهابي على نادي ليلي بمدينة إسطنبول (TRT)

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