ألمانيا : إعتقال شخص في برلين خلال احتفالات رأس السنة لصياحه بوجود قنبلة !

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل صاح قائلا بين الناس خلال احتفالات رأس السنة بالعاصمة الألمانية برلين “قنبلة، قنبلة، قنبلة”.

وتم تقديم بلاغ ضد الرجل. وقالت شرطة برلين في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم السبت: “إنه يحتفل الآن بالعام الجديد لدينا”.

وأشارت الشرطة إلى أن الاعتقال كان الجواب المناسب على البلاغ الكاذب للرجل دون أن تقدم معلومات إضافية حول هويته.

كما أكدت الشرطة أنه لم تطرأ حتى الآن أحداث ملفتة سوى هذه الحادثة الفردية. يذكر أن الشرطة رصدت حراسة أمنية غير مسبوقة لأكبر ساحة للاحتفالات برأس السنة في ألمانيا والمقامة حول بوابة براندنبورغ الشهيرة بالعاصمة برلين.

في غضون ذلك تتواصل الاحتفالات في عموم ألمانيا وخصوصا في مدينة كولونيا دون حوادث تذكر حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وفي ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة.

ويشار إلى أن مدينة كولونيا شهدت حوادث تحرش جماعية في احتفالات العام الماضي أمام كاتدرائية المدينة. (DPA)

عكس السير