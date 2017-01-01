ألمانيا تتخوف من عمليات ” اختراق إلكتروني” في الانتخابات المقبلة

أعربت #ألمانيا عن مخاوفها من حدوث عمليات اختراق وتلاعب الكتروني بالانتخابات التي ستجرى في خريف العام المقبل.

وابدى المكتب الاتحادي لأمن المعلومات بألمانيا عن مخاوفه من حدوث “محاولات تلاعب مشابهة لما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية” مع الانتخابات البرلمانية القادمة بألمانيا المقرر إجراؤها في خريف عام 2017.

وقال المكتب، في بيان له، إنه لهذا السبب “يكثف اهتمامه حاليا بموضوع احتمالية التأثير على الانتخابات”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق خلال ذلك “باحتمالية التعرض لهجمات إلكترونية، ونشر آراء بطريقة آلية على الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف رئيس المكتب أرنه شونبوم ” إننا نقوم بتبادل الآراء في هذا السياق مع دول أوروبية أخرى أيضا ستجرى بها انتخابات قريبا مثل فرنسا”.. مشيرا إلى أن مواقع التواصل يقع على عاتقها مسؤولية فيما يتعلق بالنشر الآلي لآراء على الإنترنت.

وتتهم الولايات المتحدة، روسيا بأنها “تلاعبت بشكل مقصود” في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة من خلال مثل هذه الآراء، زاعمة أنه “تم محاولة توجيه التأييد لصالح دونالد ترامب من خلال معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة”، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات. (BNA)

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