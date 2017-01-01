ألمانيا : شرطة كولونيا تفتش مئات الأشخاص في المحطات أغلبهم من شمال أفريقيا

خضع مئات الأشخاص مساء السبت للتفتيش في محطات كولونيا غرب ألمانيا بحسب ما أفادت شرطة المدينة التي كانت في حالة من التعبئة خصوصا بعد الاعتداءات الجنسية التي شهدتها ليلة رأس السنة في 2016. وقالت الشرطة إن الأشخاص الذين تم توقيفهم في محطة كولونيا الرئيسية ومحطة دوتزر يتحدرون من شمال أفريقيا.

وعلى إثر عمليات التفتيش منع جميع الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية من التوجه إلى المكان الذي نظمت فيه الاحتفالات، على ما أوضحت متحدثة باسم الشرطة دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. وأفاد قائد الشرطة المحلية يورغن ماتيس لوكالة الأنباء الألمانية دي بي إيه إنه كان هناك خصوصا نحو 300 شخص على متن القطار نفسه.

وتمت تعبئة زهاء 1800 شرطي مساء السبت في كولونيا وتم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل خاص بعد عام على تعرض مئات النساء لسرقات وشتم وعنف جنسي على أيدي رجال وصفتهم الشرطة بأنهم “عرب ومن شمال أفريقيا”. ولم يتم العثور على غالبية المسؤولين عن تلك الأعمال بحق النساء.

وفي برلين أيضا تم تعزيز الأمن السبت إثر اعتداء بشاحنة على سوق لعيد الميلاد أدى إلى مقتل 12 شخصا في 19 كانون الأول/ديسمبر. وأمام بوابة براندنبورغ، تجمع مئات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة عرض للألعاب النارية لمناسبة العام الجديد.

وجرت الاحتفالات من دون وقوع حوادث، على ما أكد متحدث باسم منظم الفعاليات قبل قليل من حلول منتصف الليل. (AFP)

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