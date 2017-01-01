ألمانيا : وكالة العمل تحقق فائضاً فاق توقعاتها في 2016

حققت وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا عام 2016 فائضاً فاق توقعاتها بشكل كبير.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس الوكالة الاتحادية للعمل فرانك-يورغن فايسه إن” فائض العام المنصرم بلغ 4.9 مليار يورو، بينما كانت توقعات الوكالة تُشير إلى فائض يبلغ 1.8 مليار يورو فقط”.

وأضاف فايسه أن احتياطات الوكالة ارتفعت بذلك إلى 10.96 مليار يورو.

وكانت الوكالة استخدمت جزءاً من هذه الاحتياطات في الماضي لتمويل برامج منها، برنامج خفض ساعات العمل لحماية العاملين من شطب وظائفهم، في حال ضعفت الطلبيات على منتجات الشركات.

واختتم فايسه تصريحاته بالقول إن “الوكالة التي تعتمد في تمويلها على إسهامات العاملين وأرباب العمل، ستواصل بذلك الاستغناء عن الدعم الحكومي”. (DPA)

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