أندونيسيا : أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده

احتفل رجل إندونيسي امس السبت، بعيد ميلاده الـ 146 ليصبح أكبر معمر في العالم، وحضر حفل الميلاد أحفاده وأحفاد أحفاده باستثناء أولاده الذين توفوا جميعا.

وطبقاً لما اوردت شبكة إرم نيوز ، يملك سابارامان سوديميجو بطاقة هوية رسمية تشير إلى أنه ولد في بلدة “سيراجين” في جزيرة جاوا الإندونيسية يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 1870.

وقالت وسائل الإعلام الإندونيسية، إن أبناء سابارامان، وهم 10 أبناء، توفوا جميعاً، فيما حضر عدد كبير من أحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده حفل عيد ميلاده.

ونقلت عن أحد أحفاده قوله، إن جده لم يدخل المستشفى في حياته، وأنه يحضر لجنازته منذ نحو 24 سنة، لكنه لم يمت.

وقال الحفيد سوريانتو: “لم يدخل جدي المستشفى طوال حياته، وهو يأكل أي شيء، وبدأ يحضر لجنازته بإعداد لوحة القبر وهو في عمر 122 سنة، لكنه لا يزال حيًا”.

وبوصول سابارامان إلى هذا العمر، يتفوق على المعمرة الفرنسية جين كالميت التي عاشت 122 سنة، ولا يزال يستطيع المشي حتى الآن.

عكس السير