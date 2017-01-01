إعلام النظام : مقتل معلمة على يد عناصر من حزب ” الاتحاد الديمقراطي الكردي ” في الحسكة بسبب شتمها لأوجلان

تناقلت مصادر إعلامية موالية أنباء تفيد بأن عناصر من حزب “الاتحاد الديمقراطي” (الوحدات الكردية – الأسايش)، قتلوا معلمة بعد اعتقالها في مدينة “رأس العين” بريف الحسكة، على خلفية “شتمها” لزعيم حزب “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان.

ونقل الإعلام الموالي عن “مصادر أهلية”، بأن فتاة تعمل في قطاع التعليم ضمن مدرسة في قرية “شلاح” جنوب مدينة رأس العين، عثر على جثتها في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي حزب “الاتحاد الديمقراطي”.

وقالت المصادر إن تفاصيل القضية لم تتكشف كاملة بسبب تكتم أهل الفتاة على اختطاف ابنتهم خلال ذهابها إلى مدينة رأس العين منذ فترة، قبل أن يجدوها جثة هامدة.

وزعم الإعلام الموالي أن سبب مقتل المعلمة يعود إلى خلاف بينها وبين زميلة “أبوجية” (موالية لأوجلان).

وتم قتل المعلمة “أمل الهلوش”، على يد عناصر الحزب بعد أن اعتقلوها خلال ذهابها لاستلام راتبها من مديرية التربية التابعة للحزب في مدينة “رأس العين”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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