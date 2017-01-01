إعلام النظام يتحدث عن ترفيع بشار لشقيقه ماهر و قائد ميليشياته المحلية سهيل الحسن

أعلنت مصادر إعلامية موالية عن ترفيع بشار الأسد لكل من شقيقه ماهر، وقائد ميليشياته المحلية “سهيل الحسن”.

وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، بأنه تم ترفيع ماهر الأسد (50 عاماً)، ليصبح برتبة لواء.

ويروج نظام آل الأسد بأن ماهر درس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، وبعد التخرج التحق بالكلية الحربية، ثم أصبح قائداً للفرقة الرابعة.

ومنذ اندلاع الثورة راجت العديد من الإشاعات حول مقتل ماهر وإصابته في تفجير خلية الأزمة.

وفي تكذيب لما أورده الإعلام الموالي سابقاً عن أن سهيل الحسن (47 عاماً) رفض الترفيع وأكد أنه لن يحصل عليه إلا بعد “القضاء على الإرهابيين”، أعلن صبي الحسن ومرافقه الشخصي، شادي حلوة، عن ترفيع القيادي الذي اشتهر بتصريحاته الكوميدية ليصبح “عميداً”.

عكس السير