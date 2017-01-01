إنتر ميلان يريد بدء مشروعه العملاق بضم أليكسيس سانشيز

يحاول نادي انتر ميلان الإيطالي الاستثمار في “مشاكل” اللاعب الدولي التشيلي #أليكسيس_سانشيز مع ادارة فريقه الحالي آرسنال الإنكليزي، وذلك لإغرائه بالرحيل نحو شمال ايطاليا بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ولا يزال مستقبل النجم التشيلي سانشيز مع نادي آرسنال غامضاً، حيث فشلت إدارة الفريق اللندني في إقناع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، بتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2018، ما جعل العديد من التقارير تتكهن برغبة هداف النادي الإنكليزي بالرحيل نحو فريق آخر يمنحه راتباً أعلى بكثير من الذي يتقاضاه حالياً.

وبحسب صحيفة إيلاف ، تريد الإدارة الجديدة لنادي انتر ميلان، استغلال وضعية أليكسيس سانشيز الحالية، لضمه لصفوف فريقها في “الميركاتو” الشتوي” بداية من شهر يناير القادم، ليكون بمثابة أحد نواة الفريق الذي يسعى المُلاك الصينيون لبنائه في الموسم القادم (2017-2018) والذي سيضم نجوم عالميين آخرين من خلال ضخ أموالاً ضخمة في الصيف المقبل، تفوق بكثير مبلغ ال130 مليون يورو الذي صرفت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بحسب ما أفاد به موقع ” انتر نيوز” المقرب من النادي الإيطالي العريق.

يُشار أنّ نادي انتر ميلان يرتبط بعلاقة جدية مع وكلاء اللاعب أليكسيس سانشيز، منذ أن كان المهاجم التشيلي ينشط في فريق أودينيزي، حيث كان الأنتر قريباً من ضمه قبل أن يفضل الرحيل نحو برشلونة الإسباني في 2011، ثم إلى آرسنال في سنة 2014.

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