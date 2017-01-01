إيران توقع صفقة خلال أيام لشراء 20 طائرة بقيمة 400 مليون دولار

قال مسؤول إيراني يوم السبت إن إيران وشركة (أيه.تي.آر) الأوروبية لصناعة الطائرات ستوقعان اتفاقا خلال الأسبوع لشراء 20 طائرة ركاب صغيرة بعد أسابيع من إبرام طهران لاتفاقات مع شركتي بوينج وإيرباص.

وكانت (أيه.تي.آر) -التي تشترك في ملكيتها إيرباص وليوناردو فينميكانيكا الإيطالية- أعلنت في شهر فبراير شباط الماضي تسلمها طلبات مبدئية من إيران لشراء 20 طائرة من الطراز المزود بمحركين.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن أصغر فخريه كاشان نائب وزیر الطرق وبناء المدن في إيران قوله “إن مسؤولین من شرکة أيه.تي.آر للطیران سیزورون إيران الأربعاء المقبل لإجراء المرحلة الأخیرة من المفاوضات بین إيران والشرکة.”

وأضاف كاشان أنه “سیتم مراجعة النسخة الأخیرة من العقد مع الشرکة .. وفي حال عدم وجود مشکلة خاصة سیبرم العقد بین الجانبین.”

وقال إن العقد لشراء 20 طائرة “بقیمة 400 ملیون دولار نهائی”.

ووقعت إيران عقودا مع إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية في ديسمبر كانون الأول لشراء نحو 180 طائرة في أكبر صفقاتها التجارية مع الغرب منذ ثورة عام 1979. (REUTERS)

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