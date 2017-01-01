الإحصاء : 111 ألف فتاة سعودية تزوجن بعد سن الـ 34

كشفت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء #السعودية لعام 2016، عن زواج 111 ألفا و219 سيدة سعودية للمرة الأولى في سن الـ 34 فأكثر، فيما بلغ عدد الرجال الذين تزوجوا في نفس الفئة العمرية ضعفي عدد النساء، بواقع 320 ألف رجل، خلال الـ15 عاما الماضية.

وأوضح خبراء ومختصون في علم الاجتماع، وفقا لصحيفة مكة ، عن أسباب اجتماعية عديدة لتأخر سن الزواج، أبرزها المتطلبات الجمالية التي بات يشترطها الرجال، فضلا عن الأعباء والمتطلبات المالية.

وقال الأستاذ المشارك لعلم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرديعان، إن هوس شرط الجمال وقلق الفتيات من مظهرهن الخارجي دفع كثيراً منهن لإجراء عمليات تجميل، ولا سيما بعد تجاوز سن الـ 30.

وأشار استشاري جراحة التجميل في مستشفى الدمام المركزي الدكتور دليم القحطاني إلى وجود إقبال ملاحظ من الفتيات المتقدمات في السن على عمليات التجميل، بدافع الرغبة في تقليد الصديقات والمشاهير.

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