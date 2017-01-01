الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية على الحدود مع اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية المسلحة في اليمن، السبت، إسقاط طائرة استطلاع سعودية، جنوبي المملكة، خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري قوله، إن مسلحي الجماعة والقوات العسكرية الموالية لهم أسقطوا خلال الساعات الماضية طائرة استطلاع سعودية بجوار موقع مشعل العسكري في منطقة جازان المحاذية للحدود اليمنية جنوبي المملكة.

وأفاد المصدر بأنه ” تم إعطاب دبابة سعودية من طراز ابرامز وآلية عسكرية أخرى في موقع المصفق السعودي ، كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في منطقة الخوبة القريبة من الحدود اليمنية بعدد من قذائف المدفعية”.

وأضاف المصدر أنه ” تم قنص جنديين سعوديين في موقع رقابة الهنجر وقبالة منفذ علب في منطقة عسير السعودية”، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية ( تابعون و موالون للحوثي) استهدفت تبة (تلة جبلية) عامر بمنطقة عسير و موقع العش في منطقة نجران، فيما تم تدمير آلية سعودية ومقتل طاقمها بصاروخ موجه في مرتفعات رجلا السعودية.

ولم يصدر التحالف العربي، بقيادة السعودية اي تعليق بشأن ذلك حتى الآن.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، معارك عنيفة منذ نحو عامين، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، معظمهم من مسلحي الحوثي. (DPA)

عكس السير