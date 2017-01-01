النمسا : الشرطة تلقي القبض على عدد من أفراد عصابة كبيرة لبيع المخدرات بينهم سوريون

ألقت الشرطة النمساوية على عصابة مخدرات في مدينة سالزبورغ شمال النمسا، بعض من أفرادها سوريون.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “ناخيشتن” النمساوية المحلية، فقد ألقت الشرطة في زالتسبورغ على (مغربي – 29 عاماً) وروماني، ووجدت بحوزتهما 350 غراماً من الماريغوانا، و100 غرام من المخدرات.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، بأن الشرطة تبحث عن مشتبهين رئيسيين يقودان العصابة، وهما ألباني (47 عاماً) وكوسوفي (36 عاماً).

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إنها ألقت القبض على 13 فرداً من أفراد العصابة، وهم من سوريا والمغرب وألبانيا والشيشان، لافتة إلى أنها تنشط في ألمانيا وهولندا والتشيك وألبانيا، وتبلغ عائداتها من بيع المخدرات “1000 يورو” يومياً.

عكس السير