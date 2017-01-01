اليوم .. ملايين الهواتف تودع تطبيق “واتس آب” للأبد

وجد عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل “#واتس_أب”، أنفسهم غير قادرين على استخدامه منذ بداية العام الجديد.

فقد طورت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف ، وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام “واتساب”.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المطورة للتطبيق أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديدة.

وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق “واتساب” بدءا من 1 يناير 2017 ، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز :

iPhone : سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.

Android : لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

Windows : أي شخص لا يزال يستخدم “ويندوز فون 7” لن يكون قادرا على استخدام واتساب.

Blackberry وNokia : التطبيق سيشتغل في هذه الهواتف حتى يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.

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