بالفيديو .. أمريكي يصور ” الأشباح ” تعبث بأغراض مطبخه

تقع أحداث غريبة في بعض المنازل يعتقد سكانها أن السبب من ورائها يعود لوجود أشباح وظواهر غيبية داخل المنزل، وهذا ما حدث مع رجل أمريكي تمكن من تصوير الأشياء وهي تتساقط في المطبخ من فوق الطاولات والرفوف دون أن يمسها أحد.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، شارك رستي جونسون مقطع فيديو مثيراً، تظهر فيه الأغراض وهي تسقط من على الرفوف والطاولات في مطبخ منزله بولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن عاد إلى المنزل، ووجد العديد من الأشياء في غير مكانها، وقرر مراجعة الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول جونسون “انتابني رعب شديد بعد أن شاهدت تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيطر عليّ شعور بأن أحداً ما يراقبني وشعرت بأنه موجود معي في المنزل، وتملكتني الحيرة لأكثر من نصف ساعة”.

وأضاف “بعد أن استجمعت شجاعتي قررت التحقق مما يحدث، ومتابعة التصوير في أرجاء المنزل. وأنا أعيش هنا منذ حوالي عام، لكن الأحداث الغريبة بدأت قبل حوالي شهرين، لكنني على استعداد للرحيل في حال استمرت مثل هذه الظواهر الغريبة في المستقبل”.

عكس السير