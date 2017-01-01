بالفيديو .. الروبوت المحارب في فيلم “ أفاتار ” يصبح حقيقة

نجحت شركة كورية جنوبية في تطوير روبوت مأهول يجعل الروبوت الذي استخدمه المحاربون في فيلم الخيال العلمي الشهير “#أفاتار” حقيقةً، وقد تمكن الروبوت من المشي فعلًا.

ويبلغ طول الروبوت، الذي أُطلق عليه اسم “مثود-1” Method-1، نحو أربعة أمتار، ويزن 1.5 طن، وهو يتحرك وفقًا لحركة الشخص الذي يجلس في داخله.

وتقول “هانكوك ميراي تكنولوجي” Hankook Mirae Technology، وهي شركة روبوتات كورية، إن “مثود-1” هو الأول من نوعه في العالم، وقد عمِل عليه نحو 30 مهندسًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يانغ جين هو: “إن روبوتنا هو أول روبوت ذو قدمين مأهول في العالم وبُني للعمل في المناطق بالغة الخطورة حيث لا يمكن للبشر الذهاب (بدون حماية)”.

ومن جانبه، قال المصمم فتيالي بولجاروف، الذي عمل سابقًا في سلسلة من الأفلام، مثل Transformers، و Robocop، و Terminator، عبر صفحته على فيس بوك: “يمكن تطبيق كل شيء تعلمناه حتى الآن على هذا الروبوت لحل مشكلات العالم الحقيقي”.

وأشار يانج، الذي يحلم منذ أن كان طفلًا ببناء روبوته الخاص، إلى أنه استثمر ما يعادل 200 مليون دولار أميركي في المشروع منذ عام 2014 “لجلب الحياة إلى ما كان يبدو ممكنًا فقط في الأفلام والرسوم المتحركة”.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية ، حتى الآن، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف سيُستخدم الروبوت. ولكن يُنظر إليه على أنه قاعدة اختبار لتقنيات مختلفة من شأنها أن تسمح للمبدعين ببناء أي نوع وحجم من الروبوت في المستقبل.

وتقول شركة “هانكوك ميراي تكنولوجي” إنها تلقت بالفعل طلبات من عدد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع، والبناء، والترفيه مع أن الروبوت لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل نظرًا لاعتماده على أسلاك تظل متصلة به لمده بالطاقة.

وقال يانج إن الروبوت المأهول “مثود-1” سيكون جاهزًا للبيع بحلول نهاية العام المقبل وبسعر يعادل 8.3 ملايين دولار أميركي.

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