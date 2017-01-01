بالفيديو .. لحظات مرعبة لسارقين داخل متجر بريطاني

لحظات مرعبة ظهرت في فيديو سجلته كاميرا متجر بريطاني، هاجمه رجلان بسكين ومسدس من أجل سرقة المال الموجود في الحصالة، ونهب أغراض أخرى.

وأفرجت الشرطة عن هذا الفيديو للحادثة، التي وقعت في محل بجنوب شرقي لندن، بهدف التعرف على اللصين اللذين هددا موظفي المتجر.

ويظهر الفيديو أحد الرجلين يرتدي قناعاً أسود، ويوجه مسدسه باتجاه إحدى الموظفات في البقالة التعاونية، والتي بدت خائفة، وهي تردد: “ليس لدي أي أموال”.

وقام الرجل الثاني بتمريره سكينه على كاونتر المحل، في حين كان الآخر يطالب الموظف بفتح الصندوق لأخذ المال.

وقد أفرجت الشرطة عن اللقطات التي سجلت بالمخزن التعاوني بجادة Westhorne خلال اليومين السابقين، برغم أن السرقة حصلت في 31 يوليو الماضي في الساعة الثالثة و22 دقيقة مساء.

وبحسب ما نقلت قناة العربية ، تضمنت المسروقات كمية من السجائر والنقود ، وحددت الشرطة مواصفات السارقين، قائلة إن عمريهما بين 18 و22 سنة.

وبعد السرقة فرّ اللصان في سيارة لاندروفر بيضاء كانت برفقتهما، وكان فيها شخص ثالث يقودها ، ولم يتعرض أحد لأذى في هذه المحنة.

عكس السير