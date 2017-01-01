بالفيديو .. محاولة انتحار جماعي داخل قطار في الصين

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين مقطع فيديو لمحاولة انتحار جماعية لمجموعة من الركاب في مترو الأنفاق.

وحاولت مجموعة تضم خمس نساء وثلاثة رجال الانتحار على متن القطار، بتناول مشروب سام، حيث انهار بعضهم على الأرض، وبقي آخرون يترنحون من الألم، في الوقت الذي أخلي باقي الركاب من المقطورة التي وقعت فيها محاولة الانتحار، وهربوا إلى المقطورات الأخرى، وهم ينظرون برعب إلى ما يجري، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لم يعرف ماهية المادة البيضاء الغامضة التي استخدمتها المجموعة لمحاولة الانتحار، حيث تظهر وقد تناثرت على أرضية القطار، قبل أن يقتحم رجال الشرطة القطار ويقتادوا الأشخاص الذين حاولوا الانتحار إلى الخارج.

وأشارت التقارير إلى أن أربعة من ضحايا محاولة الانتحار استفاقوا في وقت لاحق، في حين لا يزال الثلاثة الباقون في حالة صحية حرجة بعد أن تعرضوا للتسمم.

وتقول صحيفة إيبوك تايمز إن الأشخاص الذين حاولوا الانتحار كانوا ضحية للاحتيال المالي في البورصة، ومدينين بمبالغ مالية ضخمة، وكانوا رفعوا العديد من الشكاوى، لكنهم لم يحصلوا على أي دعم من السلطات المختصة.

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