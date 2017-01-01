برشلونة أمام تحد تجديد عقود 5 أسماء كبيرة في عام 2017

أفادت تقارير اعلامية اسبانية أنّ نادي برشلونة سيركز خلال العام الداخل على تجديد عقود 4 من أبرز لاعبيه بالإضافة للمدرب لويس انريكيه، وذلك في سياق سياسة الاستقرار والاستمرارية التي تنتهجها إدارة الفريق الكاتالوني والتي بدأها في الخريف الماضي لما جدّد لكلٍ من الإسباني سيرجيو بوسكيس والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الأسماء الخمسة التي يسعى نادي برشلونة على تجديد عقودها خلال عام 2017، إلى جانب المدرب لويس إنريكي و قائد الفريق أندريس إنييستا و الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن ولاعب وسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وترى صحيفة “سبورت” الكاتالونية، المقربة من نادي برشلونة، أنه سيتم الإعلان عن التجديد للحارس تير شتيغن ومتوسط الميدان راكيتيتش في الأسابيع القليلة القادمة، لعدم وجود أي مشكلة في الاتفاق معهما، بخلاف الأسماء الثلاثة الأخرى التي تبدو المفاوضات معها بمثابة تحدٍ كبيرٍ لإدارة حامل لقب الدوري الإسباني.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، يرفض المدرب الإسباني لويس انريكي الحديث عن مستقبله مع نادي برشلونة قبل نهاية الموسم الجاري، وهو الموعد الذي يتزامن مع نهاية عقده الحالي في شهر يونيو القادم، ما يجعله يتفاوض مع ادارة الفريق من موقع قوة في حال قيادته “البرسا” لتحقيق ألقاب كبيرة جديدة.

وأوضحت “سبورت” أنّ إدارة نادي برشلونة تعمل على تقديم عرض يليق بمقام ليونيل ميسي، ومنحه راتباً حسب المستجدات التي عرفها سوق انتقالات اللاعبين في الفترة الأخيرة ،حيث تضاعفت الأجور الممنوحة للاعبين بشكل كبير ومذهل.

وفيما يخص اللاعب الإسباني المخضرم وابن النادي الكاتالوني، اندريس إنييستا، فستتم معاملته بنفس المعاملة التي لقيها زميله السابق تشافي هيرنانديز، حيث سيبقى لاعباً في صفوف “البرسا” طالما أنه يشعر بقدرته على تقديم المساعدة، كما تبقى الأبواب مفتوحة أمامه لشغل احد المناصب في النادي عند اعتزاله نهائياً.

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