تركيا : سوري ينقذ مواطنين أتراك علقوا داخل سيارتهم التي أغرقتها الفيضانات في مرسين ( فيديو )

أنقذ شاب سوري أشخاصاً كانوا عالقين داخل سيارتهم التي أغرقتها الفيضانات في مدينة #مرسين التركية.

ونشرت قناة الجزيرة مقطعاً مصوراً علقت عليه بالقول : “شاب سوري يقتحم الفيضانات في مرسين وينقذ أتراكا كانوا يصارعون الموت”.

وأضافت : “الشاب اسمه جميل، والده العقيد هيثم عفيسي قيادي في الجيش الحر ضمن عملية درع الفرات”.

وختمت : “زوجة جميل هي من التقط الفيديو من شرفة المنزل وسعيدة جدا بعمل زوجها”.

وكانت مدينة مرسين شهدت أول أمس عاصفة مطرية نتج عنها فيضانات ضخمة أدت إلى وقوع أضرار مادية في عدة مناطق.

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