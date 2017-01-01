تقارير : جو هارت يريد العودة إلى الدوري الإنكليزي

كشفت تقارير إنكليزية رغبة الحارس الإنكليزي #جو_هارت العودة إلى الدوري الإنكليزي، من باب نادي ليفربول، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر سيتي إلى تورينو الإيطالي.

وأعلنت صحيفة “ديلي ميرور” أن هارت البالغ من العمر 29 عاما يأمل أن يتلقى عرضا من ليفربول الصيف المقبل، وأن يلعب تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

وبحسب قناة سكاي نيوز ، كان هارت خرج من حساب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مما أجبره على الانتقال إلى تورينو، لكن يفكر في العودة إلى بلاده الصيف المقبل رغم إعلانه أنه يشعر بالسعادة في تورينو، على حد تعبير الصحيفة البريطانية.

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