توني كروس يثير الجدل بطريقة احتفاله بالعام الجديد

أثار لاعب ريال مدريد، الألماني توني كروس، الجدل بالطريقة التي اختارها للتهئنة بالعام الجديد على حسابه في تويتر، وتذكر فيها فوز ألمانيا الكبير على البرازيل 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014.

ونشر كروس صورة لم يظهر بها “عام 2017” وإنما فقط “20” ثم بجانبها علم البرازيل محل رقم 1 وعلم ألمانيا مكان الرقم 7 في إشارة إلى النتيجة الساحقة التي حققها منتخب “المانشافت” أمام “راقصي السامبا” في نصف نهائي مونديال 2014 الذي توجت به الماكينات الألمانية.

وبجانب الرقم 20 والعلمين كتب كروس كلمة “Feliz” بالإسبانية وتعني “سعيد”.

أما زميله في الريال البرازيلي مارسيلو فدعا في تهنئته على تويتر إلى الاحترام، قائلاً: “عام سعيد على الجميع أتمنى لكم دوام الصحة ولنحترم الآخرين دائماً”. ( EFE )

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