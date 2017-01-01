رئيس المجلس السياسي في حزب الله : نحن في سوريا بطلب من ” الدولة السورية ” .. و عندما نرى المصلحة مناسبة للخروج سنخرج

قال رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم أمين السيد، إن عناصر حزبه ليسوا موجودين في سوريا بقرار تركي أو أمريكي أو سعودي.

جاء ذلك عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد باسم حسن نصر الله.

وأضاف السيد : “نحن في سوريا في إطار التعاون بيننا وبين الدولة السورية لمواجهة المشروع الارهابي المنطلق من سوريا الى المنطقة، فعندما نرى المصلحة مناسبة للخروج نخرج وليس التزاماً بقرار تركي، والى الآن نحن في مواقعنا في سوريا ونواجه هذا المشروع وهو في مراحل الهزيمة وسنبقى من أجل هزيمته بالكامل”.

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