روحاني : ألمانيا شريكة إيران الأولى في الاتحاد الأوروبي

وصف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني ألمانيا بأنها شريكة بلاده الأولى في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن البلدين يتمتعان بإمكانيات وقدرات واسعة مما يستدعي توظيف هذه الإمكانيات في إيجاد قفزة في التعاون المشترك على كافة الصعد والمجالات.

جاء ذلك خلال تسلم روحاني أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد في طهران ميكائيل كلور برشتولد ،حسبما ذكرت السبت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وشدد روحاني على أن ألمانيا كانت علي الدوام تربطها علاقات طيبة وتقليدية مع إيران، وأن طهران ترحب بتنمية وتعميق العلاقات مع برلين. وتطرق إلى الدور الايجابي الذي لعبته ألمانيا في المباحثات النووية بين إيران ومجموعة 1+5 ، داعياً إلى ضرورة مواصلة برلين دورها في تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل ودقيق.

كما تحدث عن الإرهاب وتهديده لكافة دول العالم، وقال إن إرساء الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب لا يشكل أهمية بالغة لدول المنطقة، وحسب و أنما يشكل أهمية للأسرة الدولية برمتها، مما يتعين تعاون كافة الدول مع بعضها في هذا الاطار.

من جانبه، أكد السفير الالماني على أن بلاده ملتزمة برفع مستوي العلاقات مع إيران على كافة الصعد والمجالات، وخاصة على صعيد التقنيات الحديثة، مشدداً على أن بلاده لديها الاستعداد لتعميق التعاون العلمي والجامعي والفني مع ايران.

كما أشار إلى الاتفاق النووي ودوره في تنمية التعاون المشترك، مؤكداً على أن ألمانيا تلتزم بقوة في تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل، كما أنها تستخدم كافة إمكانياتها من أجل تطبيق سائر الدول الاتفاقية بشكل كامل.

يذكر ان ألمانيا، إضافة الى فرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا، وقعت على الاتفاق النووي مع ايران في تموز/يوليو عام 2015والذي يتضمن رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية تدريجياً. (DPA)

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