زعيم كوريا الشمالية : نقترب من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال كيم في كلمة بمناسبة العام الجديد نقلها التلفزيون “تتقدم بحوث وتطوير معدات أسلحة متقدمة بنشاط والإعداد لتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مرحلتها الأخيرة”.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب لإطلاق صواريخ باليستية بمعدل لم يسبق له مثيل خلال عام 2016 على الرغم من أن خبراء يقولون إنها لا تزال على بعد سنوات من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل رأسا حربيا نوويا وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتخضع البلاد لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب تجاربها لإطلاق صواريخ باليستية وتجاربها النووية. وجرى تشديد العقوبات في الآونة الأخيرة بعد أن أجرت بيونجيانج تجربتها النووية الخامسة والأكبر في التاسع من سبتمبر أيلول.

وفي فبراير شباط أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا في الفضاء ونظر إلى ذلك على نطاق واسع على أنه اختبار لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. (REUTERS)

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