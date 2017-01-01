” سامسونغ ” تطور هاتف ذكي قابل للارتداء

تعمل #سامسونغ على نموذج جديد من الهواتف القابلة للارتداء، حيث تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءات اختراع اللازمة لذلك.

ويشمل الجهاز الأول المشار إليه في هذه الوثائق إلى أن يكون ملحقا رياضيا، بحيث يضم حزاما رقيقا ومرنا في الوقت ذاته ، ويمكن للمستخدم التفاعل مع هذه الساعة الذكية عن طريق تعديل موضعها بعيدا عن الحزام. كما يمكن أيضا إضافة حزام رقيق آخر لتوسيع قدرات الإدخال أو على الأقل للحصول على طرق تحكم مختلفة.

وطبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، توفر البراءة أيضا رسوما بيانية لبعض سيناريوهات الاستخدام المقترحة للجهاز، بما في ذلك لفها حول العنق، أو تعليقها على شيء ما ، أما بالنسبة للبراءة الثانية، فهي أكثر إثارة للاهتمام، فهي تعرض سوارا ذكيا قابل للدوران حول المعصم.

وتعمل الشركة الكورية الجنوبية حاليا على مواصلة تسجيل براءات الاختراع للأجهزة التي تتميز بالمرونة والقابلة للطي ، وبالعودة إلى براءة الاختراع، فهي تستعرض ساعة يمكن تحويلها إلى هاتف ذكي بفضل المرونة الكبيرة للجهاز.

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