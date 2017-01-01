سلطات النظام تلقي القبض على ” عصابة ” تنقب عن ذهب مدفون داخل منزل في دمشق القديمة

قالت وسائل إعلام موالية إن قوى الأمن الجنائي ألقت القبض على عصابة كانت تنقب عن ذهب مدفون في أحد بيوت دمشق القديمة .

ونقل الإعلام الموالي عن “وزارة الداخلية” قولها، إن إحدى دوريات الجنائية في دمشق القديمة اشتبهت بأشخاص يترددون كثيراً على إحدى المنازل وبشكلً منتظم.

وراقبت الدورية المنزل، ونصبت كميناً ألقت من خلاله القبض على بعضهم، واستدرجت الآخرين عن طريقهم.

وكشفت التحقيقات وجود حفرة مجهزة بالإضاءة في إحدى غرف المنزل، بطول متر وعرض خمسة أمتار عامودية، وأربعة أمتار أفقية، يتم النزول إليها بواسطة سلم.

واعترف الموقوفون بإقدامهم على الحفر تحت منزل “م – خ” بحثاً عن كمية من الذهب قالوا أنها “مدفونة تحته”.

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