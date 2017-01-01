صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية : وقف إطلاق النار يصب في صالح بشار الأسد

اعتبر الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن، عبر مقال له في صحيفة اندبندنت البريطانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في سوريا يمثل تحولاً في ميزان القوى لصالح بشار الأسد وضد قوى المعارضة السورية المسلحة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن في سوريا لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب ولكنه يمثل تطوراً حاسماً، خاصة أن هذا الاتفاق لا يشمل كلاً من تنظيم الدولة وجبهة النصرة.

وبيّن كوكبيرن أن عدم شمول النصرة وتنظيم الدولة يمكن أن يتسبب في فشل الاتفاق، ولكن الأهم من ذلك هو أن وقف إطلاق النار يترسخ سريعاً.

وقال إن ما جرى في حلب كان رسالة لكل المعارضة السورية، أن الدول التي عُدّت صديقة لها لم تقدم شيئاً ولم تتمكن من إنقاذها، عكس ما فعلته روسيا وايران والعراق وحزب الله اللبناني، فقد قدموا كل شيء ممكن من أجل أن ينتصر الأسد، ومن ثم جاء الاتفاق عقب ما جرى في حلب.

ولكن، ليس ما جرى في حلب هو الدافع الوحيد لتوقيع المعارضة السورية على اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما أيضاً هناك متغير وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن، ومعروف عن ترامب أنه رافض لكل الجماعات السورية المعارضة، وأنه أعلن نيته إعطاء روسيا دوراً أكبر في سوريا لملاحقة تنظيم الدولة، على حد تعبير الكاتب.

ويرى كوكبيرن، بحسب الترجمة التي أوردها موقع “الخليج أونلاين”، أنه وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مشارِكة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع مؤخراً بين روسيا وتركيا وإيران لحل الأزمة في سوريا، فإن الواضح أن تداعيات ذلك في واشنطن كانت واضحة، خاصة أن جزءاً من ذلك يأتي في إطار الحرب السياسية داخل أروقة البيت الأبيض بين الإدارة التي تستعد للمغادرة وإدارة دونالد ترامب القادمة.

درجة التعاون الأمريكي – الروسي ستبقى محل صراع بين مراكز القوى في واشنطن، وهذا ربما كان أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار وقف إطلاق النار في سوريا سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الاتفاق الذي وُقّع بين روسيا وأمريكا قبل أن تتهم واشنطن طائرات روسية وسورية بقصف شاحنات أغذية كانت متجهة إلى شرقي حلب، في وقت اتهمت موسكو الولايات المتحدة بقصف موقع عسكري لقوات النظام أدى إلى مقتل 62 جندياً.

الحرب في كل من العراق وسوريا ما زالت مليئة بالمفاجآت، بحسب الكاتب، الذي يعتقد أن الكثير منها ما زالت مفاجآت غير سارة وأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ستكتشفها لاحقاً.

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