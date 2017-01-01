لا زال طليقاً .. الكشف عن هوية منفذ هجوم اسطنبول الذي راح ضحيته العشرات في ملهى ليلي

كشفت السلطات التركية، بحسب الإعلام التركي المحلي، عن هوية منفذ هجوم إسطنبول، الذي وقع في ملهى ليلي وراح ضحيته 39 شخصاً.

وقالت السلطات إنه من “كتائب تركستان”، وهي مجموعة من دول آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي.

وينتمي منفذ الهجوم لتنظيم داعش الإرهابي، وقد انطلق من منطقة “زيتينبورنو” في إسطنبول بسيارة تاكسي مباشرة إلى منطقة “أورتاكوي”، حيث هاجم الملهى الليلي برشاش من نوع “كلاشينكوف”، وقتل 39 شخصا وأصاب أكثر من 60 آخرين، ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.

وكانت تقارير صحفية نقلت عقب الحادث، إن المنفذ تنكر بملابس “بابا نويل” قبل بدء هجومه، وأطلق المهاجم النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل، لكن رئيس الوزراء بن علي يلدريم نفى ذلك وأكد أن الإرهابي لم يكن يرتدي ذلك الزي. (SKYNEWS)

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