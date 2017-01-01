مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم ليندلوف

صرف نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي اهتمامه بضم اللاعب الدولي السويدي فيكتور ليندلوف، مدافع نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي، بعدما كان اسم الأخير قد ارتبط بحدة بالانضمام لصفوف فريق “الشياطين الحمر”، في “الميركاتو ” الشتوي القادم، بملغ يقارب 35 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل “البريطانية أنّ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، قد اكتشف عدم جدية إدارة نادي بنفيكا في بيع لاعبها السويدي و أنّها تسعى فقط لتسويقه تحسباً للحصول على أعلى سعر ممكن في “الميركاتو” الصيفي القادم.

وأوضحت ذات الصحيفة البريطانية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، أنّ مانشستر يونايتد لم يقدم عرضاً رسمياً لنادي بنفيكا بإيعاز من مورينيو، مشيرة إلى أنّ المدرب البرتغالي قد اجتمع مع إدارة النادي الإنكليزي للتأكيد على رضاه بالمدافعين الحالين لفريقه الحالية واستعداده لمواصلة الموسم برفقتهم، على الرغم من غياب الإيفواري إيريك بايلي عن مبارايات الفريق خلال فترة مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من 14 يناير إلى 5 فبراير القادمين.

كما ارتاح مورينيو أيضاً لاستعادة المدافع الدولي الإنكليزي السابق فيل جونز لمستواه المعهود واثبات المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو كفاءته في منصب قلب الدفاع وانسجامه مع المنظومة الجديدة للخط الخلفي في غياب بايلي وكريس سمولينغ ولوك شو للإصابة.

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