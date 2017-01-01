مدرب الإنتر الأسبق : سيميوني لا يطيق صبراً لتدريب النيراتزوري

كشف المدرب الإيطالي لوديغي سيموني المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان، عن رغبة نظيره الأرجنتيني #دييغو_سيميوني المدير الفني الحالي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في الإشراف على تدريب النيراتزوري في أقرب وقت ممكن.

وقال لوديغي سيموني في تصريحاتٍ لإذاعة “كالتشيو 24” الإيطالية: “تحدثت مع سيميوني مؤخراً وقد أخبرني صراحةً بأنه لا يطيق صبراً من أجل القدوم لتدريب الإنتر، وأنه سيأتي لميلانو فوراً حينما يصبح حراً بنهاية عقده مع أتلتيكو.

وأضاف المدرب العجوز “أعتقد أن سيميوني سيتأقلم تماماً مع كرة القدم الإيطالية بسبب طريقته الخططية وطباعه الشخصية، وهو موجه ممتاز للاعبيه، فضلاً عن أنني كنت قد أخبرته منذ كان لاعباً تحت قيادتي في صفوف الأفاعي بأنه أحد مدربي الفريق بالفعل داخل أرض الملعب”.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من تأكيد المدير التنفيذي في نادي اتلتيكو مدريد ميغل انخل جيل مارين أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني باق مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في حزيران/يونيو 2018.

ومدد سيميوني (46 عاما) في آذار/مارس 2015 عقده حتى 2020، وهذه الفترة الطويلة غير مألوفة اصلا في اسبانيا، ثم قلص في ايلول/سبتمبر الماضي مدة العقد حتى حزيران/يونيو 2018 بعد مفاوضات بين الطرفين.

جديرٌ بالذكر أن سيميوني كان قد قضى موسمين كلاعب في صفوف الأفاعي تحت قيادة لوديغي سيموني، حيث نجح الفريق في تحقيق لقب بطل كأس الاتحاد الأوروبي عام 1998.

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