ممرضة سعودية تتبرع بكبدها لطفلة لا تعرفها

تبرّعت ممرضة سعودية بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها بعد مناشدة ذويها إنقاذ طفلتهم التي تعاني من تليف بالكبد لوجه الله، فيما رفضت الحصول على مكافأة مالية من قبل والديها.

وكانت الممرضة #السعودية عبير عطالله العنزي مشرفة المراكز الصحية في منطقة الجوف السعودية قد طلبت من عائلة الطفلة بعدم الحديث عن مبادرتها عبر وسائل الإعلام لكن تغريدة شكر نشرتها وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على تويتر كشف الأمر.

وثمّنت الوزارة موقف العنزي بالقول: “شكراً للممرضة عبير العنزي التي سطرت أروع الأمثلة بالعمل الإنساني في إنقاذ حياة طفلة بتبرعها بجزء من كبدها”، مختتمة تغريدتها بوسم ‏#تمريضنا_فخرنا.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” ألإماراتية ، كان والد الطفلة بشاير نافع الرشيدي قد ناشد المواطنين سرعة التبرع لفلذة كبده بعد إصابتها بتليف في كبدها وهي ترقد في مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، ودشنوا هاشتاغ نشرا من خلاله تفاصيل الوضع الصحي لطفلتهما مع صور لها وهي على سرير المستشفى.

وتعاطفت الممرضة السعودية مع الطفلة وسارعت للمساعدة وإجراء التحاليل، وبعد تطابقها اتجهت إلى المركز السعودي للتبرع بالأعضاء بالرياض لأخذ الموافقة على التبرع بجزء من كبدها، وبعد حصولها على الموافقة أجرت العملية يوم الأربعاء الماضي لتتكلل بالنجاح.

عكس السير