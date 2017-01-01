هيمنة كاسحة للعملاق بايرن ميونيخ على الكرة الألمانية بـ 2016

فرض نادي بايرن ميونيخ نفسه بقوة وهيّمن بشكل مطلق على البطولات المحلية في ألمانيا ليواصل تحليقه وحيداً بفارق شاسع عن بقية أندية “البوندسليغا”.

ونجح العملاق البافاري “كعادته” في التتويج بلقب الدوري الألماني مع إنجاز غير مسبوق تمثل باحتفاظه بالبطولة المحلية للمرة الرابعة على التوالي والخامسة والعشرين في تاريخه.

وابتعد بايرن ميونيخ عن أقرب مُطارديه نورمبرغ صاحب الـ18 لقباً في الدوري الألماني ويبدو أنه يسير بخطى ثابتة نحو التتويج للمرة الخامسة توالياً في عام 2017.

وأضاف النادي البافاري لقب كأس ألمانيا إلى البوندسليغا بعد فوزه على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بفضل ضربات الترجيح في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، شكل تتويج بايرن ميونيخ بـ”الثنائية المحلية” خير وداع للمدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي رفض تجديد عقده في قلعة “أليانز أرينا” وفضل الاكتفاء بمواسمه الثلاثة في ألمانيا.

ووقع غوارديولا لصالح مانشستر سيتي الإنكليزي فيما وجدت إدارة بايرن ميونيخ البديل بسرعة حيث تعاقدت مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بعقد يستمر لـ3 مواسم حتى صيف عام 2019.

وبدأ “كارليتو” مشواره مع بايرن ميونيخ صيف هذا العام بالفوز بكأس السوبر الألمانية، على حساب “أسود فيستفاليا”، بثنائية بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

-ميركاتو مميزّ للغريمين

وقبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية،ضرب بايرن ميونيخ بقوة في سوق الانتقالات الصيفية وأعلن عن صفقتين مدويتيّن في ظل اهتمام الجميع بالمنتخبات المشاركة في “يورو فرنسا”.

ونجح بايرن ميونيخ في إعادة ماتس هاملز إلى القلعة البافارية في تعزيز قويّ لدفاعات بطل “الثنائية المحلية” في ألمانيا إضافة إلى تمكن الإدارة من التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي ريناتو سانشيز قادماً من صفوف بنفيكا في صفقة تهافت عليه كبار القارة الأوروبية.

أما دورتموند، الذي باع عدداً من لاعبيه صيفاً على غرار هاملز وإلكاي غوندوغان وهنريك مخيتاريان إلى بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد توالياً، فقد كشف عن حضور لافت في “الميركاتو” إذ ضم إلى صفوفه الدولي الألماني أندريه شورله واستعاد نجمه السابق ماريو غوميز وأضاف إلى خط الهجوم لاعبين شابين واعدين؛ هما الفرنسي عثمان ديمبيلبي من ليل والتركي إيمري مور الملقب بـ”ميسي تركيا”.

كما تعاقدت إدارة دورتموند مع مدافع برشلونة مارك بارترا في صفقة بلغت 8 ملايين يورو إلى جانب الحصول على خدمات الظهير الأيسر للمنتخب البرتغالي رافائيل غيريرو مقابل 12 مليون يورو آتياً من صفوف لوريان الفرنسي بعدما أثبت اللاعب نفسه وتألق بشدة مع “برازيل أوروبا” في يورو 2016.

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