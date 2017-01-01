يورغن كلوب ساخراً : بعت بينتيكي لأنه كسر نظارتي !

أعطى الألماني #يورغن_كلوب، المدير الفني لنادي #ليفربول الإنكليزي، تبريراً ساخراً حول سبب رحيل اللاعب الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي عن الفريق، في الصيف الماضي، حيث قال أنّ الأمر له علاقة بتكسير نظارته !.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، جاء هذا الكلام الساخر من كلوب في تعليق له عن أبرز الأحداث التي ميزت مسيرته مع نادي ليفربول في السنة المنقضية 2016، حيث عاد المدرب الألماني إلى المباراة المثيرة التي شهدت فوز فريقه على نادي نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل أربعة برسم الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الماضي (2015-2016) والتي شهدت احتفالاً هيسترياً ليورغن كلوب بهدف لاعبه أدم لالانا، ما كلفه تكسير نظاراته.

وقال كلوب، في تصريحات لموقع “ليفربول إيكو”، عن تلك الحادثة: “حينها تحطمت نظارتي تماماً. هناك صورة أظهر فيها وهي في يدي محطمة، لقد كان كريستيان بينتيكي من فعل ذلك، لذلك لا تحطم نظارتي وإلا سوف تُباع”.

يُشار أنّ اللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي، كان قد انضم لليفربول في صيف 2015، قادماً من نادي أستون فيلا، لكنه فضل الرحيل عن ” أنفيلد روود” في “الميركاتو” الصيفي الماضي نحو نادي كريستال بالاس بحثاً على فرصة اللعب بانتظام بعدما كان مجرد عنصر احتياطي في تشكيلة يورغن كلوب.

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