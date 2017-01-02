أستراليا : امرأة تنقذ طفلة من الدهس بالقطار قبل ثانية من وصوله ( فيديو )

أنقذت امرأة طفلة صغيرة من الدهس بقطار مسرع، بفارق ثانية بينها وبين #القطار، في إحدى المحطات في غرب مدينة #سيدني الأسترالية.

وأظهرت كاميرات المراقبة طفلتين في محطة فلامينغتون في ضواحي مدينة سيدني، وهما تلعبان بعجلات معدنية عندما تدحرجت إحدى هذه العجلات باتجاه سكة القطار، الأمر الذي دفع إحدى الطفلتين للقفز إلى السكة لاستعادة العجلة.

وأثناء عودتها، واجهت الطفلة صعوبة في تسلق الرصيف ما دفع امرأة لسحبها إلى الرصيف قبل وصول القطار بثانية واحدة، ونجت الفتاة بأعجوبة بفضل هذه المرأة ولم تصب بأي جروح.

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