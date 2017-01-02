ألمانيا : إعتراض أكثر من 300 لاجئ حاولوا دخول البلاد بقطارات البضائع

قالت صحيفة ألمانية إن هناك تزايدا بين اللاجئين الذين حاولوا التسلل لألمانيا باستخدام قطارات البضائع.

وحسب صحيفة “دي فيلت” في عدد اليوم الاثنين فإن الشرطة الاتحادية في ألمانيا كشفت بالتعاون مع مديرية الأمن في ولاية ميونيخ نحو 270 مهاجرا منذ أكتوبر 2016 حاولوا دخول ألمانيا مختفين في حاويات تحملها هذه القطارات أو بين شاحنات دخلت ألمانيا من دول أخرى.

وحسب الصحيفة فإن الشرطة الاتحادية في مدينة شتوتجارت عثرت منذ أواخر نوفمبر الماضي على نحو 60 مهاجرا في قطارات بضائع.

ونقلت الصحيفة في تقريرها تأكيدا من الشرطة الاتحادية بأنها عززت الرقابة الحدودية في ديسمبر الماضي بحثا عن اللاجئين وذلك بالتعاون مع دول مجاورة لألمانيا وأن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم أثناء محاولة التسلل بشكل غير قانوني على متن قطارات بضائع أو شاحنات تراجع منذ تشديد الرقابة.

وأضافت الصحيفة أن اللاجئين في إيطاليا تناقلوا على ما يبدو الحديث عن إمكانية التسلل لألمانيا عبر قطارات البضائع وذلك بعد تعزيز الرقابة في المناطق جبال الألب الحدودية مع ألمانيا حيث نقلت الصحيفة عن مصدر بالشرطة الاتحادية أن أحد اللاجئين الذين تم ضبطهم أثناء محاولة التسلل بهذه الطريقة قال إنه سمع عن هذه الإمكانية خلال إقامته بأحد معسكرات اللجوء في إيطاليا. (DPA)

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