ألمانيا : الشرطة تعلن عن تمكنها من منع تكرار تحرشات كولونيا في ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة مدينة كولونيا الألمانية، الأحد 1 يناير/كانون الثاني، أنها تمكنت من منع تكرار التحرشات الجنسية التي شهدتها المدينة في ليلة عيد رأس السنة العام 2016.

وقال يورغن ماتيس، رئيس شرطة كولونيا، إن أفراد الأمن أوقفوا عددا كبيرا من الأشخاص القادمين إلى محطة السكك الحديدية الرئيسة للتوجه إلى مركز المدينة، مضيفا أن كثيرين منهم “تصرفوا بطريقة عدوانية”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت بأن شرطة كولونيا أوقفت مئات الأشخاص من أصول إفريقية في إطار عملية أمنية واسعة شارك فيها أكثر من ألف وخمسمئة شرطي لمنع أعمال العنف والشغب والسرقة والاغتصاب.

ووفقا لـ”رويترز”، كان 16 مواطنا ألمانيا و10 سوريين من بين الأشخاص الـ92 الموقوفين ليلة عيد رأس السنة 2016- 2017.

كما تلقت الشرطة إبلاغين بشأن تحرش جنسي بنساء في المدينة، حيث تم اعتقال رجل واحد للاشتباه بتورطه في الاعتداءات.

واتخذت السلطات الألمانية إجراءات أمنية مشددة بعد أن تعرض مئات من النساء لاعتداءات جنسية من قبل مهاجرين ولاجئين خلال احتفالات عيد رأس السنة العام الماضي.

ووصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في كلمة ألقتها بمناسبة عيد رأس السنة، الإرهاب بـ”التهديد رقم واحد” في البلاد. (RT)

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