ألمانيا : القبض على لاجئ حاول ” سرقة معطف ” !

اعتقلت الشرطة ليلة الخميس الماضي (2016/12/29) لاجئاً سورياً كان يحاول سرقة معطف في متجر للألبسة في شارع “كونيغ شتراسه” بمدينة شتوتغارت، جنوبي #ألمانيا .

وقال موقع “برسه بورتال” الألماني، إن الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً حاول في الساعة مساء الخميس إزالة اللصاقة الموجودة على المعطف الذي تبلغ قيمته نحو 180 يورو ولفه في كيس.

وعندما حاول الشاب مغادرة المتجر، ألقى حارس الأمن القبض عليه واتصل بالشرطة.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب معروف لدى الشرطة وهو حالياً في السجن، بانتظار أن يعرض على المحكمة.

عكس السير