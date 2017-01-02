ألمانيا : اليونيسيف تنتقد عدم مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال من أبناء اللاجئين

انتقد المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” كريستيان شنايدر “عدم مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال من أبناء اللاجئين في كثير من الأحوال و عدم مراعاة حقوقهم كأطفال”.

وقال شنايدر اليوم الاثنين إن الكثير من الفتيان والفتيات يضطرون للعيش في ملاجئ كبيرة على مدى شهور طويلة؛ حيث لا يحصلون على حماية كافية من العنف والتحرش، ولا يحصلون على فرصة ممارسة الألعاب التي تناسبهم، ولا يحصلون على عروض تعليمية أو دعم نفسي “فهم يعيشون طفولة مع وقف التنفيذ… طفولة بلا خصوصية، طفولة محفوفة بكثير من المخاطر والأحزان الكبيرة”. (DPA)

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