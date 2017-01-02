ألمانيا تشكك في فرص التوصل لتسوية دائمة في سوريا بظل بقاء بشار الأسد

أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن شكوكه في فرص التوصل إلى تسوية دائمة للصراع السوري على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي.

وسبق لشتاينماير أن استبعد إمكانية رسم مستقبل لسوريا في ظل بشار الأسد.

وقال شتاينماير لصحيفة “راينشه بوست” في عددها الصادر اليوم الاثنين “لكي تكون هناك احتمالات للسلام، هناك حاجة إلى أكثر من مجرد غياب للمواجهات العسكرية”.

ويرى شتاينماير أن فرصة حدوث نهاية دائمة للأعمال العدائية دون إجراء مفاوضات سياسية حقيقية تشمل جميع الأطراف ذات الصلة لا تذكر تقريبا.

وأكد أن وقف إطلاق النار الحالي في سوريا يعد بادرة أمل للشعب السوري. واعتبارا من منتصف ليل الخميس الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بين الحكومة والمعارضة حيز التنفيذ، بوساطة روسية تركية وبضمان الدولتين وإيران.

ومن المقرر، في حال استمرار وقف إطلاق النار، انطلاق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة قبل نهاية الشهر الجاري في أستانة برعاية أممية تركية روسية.

وسبق لشتاينماير أن استبعد إمكانية ايجاد حل دائم على المدى البعيد في ظل وجود الأسد. وقال شتاينماير مؤكدا : “لا أستطيع أن أتخيل إمكانية رسم المستقبل السياسي لسوريا في ظل وجود بشار الأسد”. (DPA-DW)

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