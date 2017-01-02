إعتداء إسطنبول : ما هي جنسيات الضحايا الأجانب ؟

أوقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليليا في #إسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة 39 قتيلا على الأقل بينهم أكثر من عشرين أجنبيا معظهم من العرب

– فقد قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في إسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خمسة سعوديين قتلوا وأصيب 11.

– قتل ثلاثة أردنيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الأردنية.

– قتل ثلاثة لبنانيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

– قتل ثلاثة عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.

– قتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فأن مقتلهما أدى إلى “حرمان رضيعة عمرها خمسة أشهر من والديها”.

– قتل مغربيان وأصيب أربعة آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.

– قتل كويتي وأصيب خمسة آخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

– قتل ليبي وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الليبية.

– قتلت إسرائيلية وأصيبت أخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

– قتل هنديان هما رجل وامرأة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

– قتل بلجيكي-تركي وفق ما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

– أصيب أربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.

– قتلت كندية بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. (AFP)

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