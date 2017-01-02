إيران توقف ثلاثة زوارق صيد تابعة لدول خليجية لدخولها المياه الإقليمية

أعلن قائد خفر السواحل في جزيرة كيش جنوب إيران العقيد رحيم جهانبخش توقيف ثلاثة زوارق صيد تابعة لدول مطلة على الخليج لدخولها المياه الإقليمية الإيرانية وقيامها بعمليات صيد غير مشروعة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الاثنين عنه القول إن قباطنة وملاحي هذه الزوارق قيد الاعتقال حاليا بأمر قضائي لحين تسليمهم إلى السلطات القضائية والتعامل معهم وفقا للقوانين المرعية في هذا المجال.

وذكر أن هذه الزوارق كانت قد دخلت لمسافة 12 كيلومترا تقريبا في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية وكانت تقوم بعملية صيد أسماك، خاصة أحد الأنواع النادرة، ما حدا بقوات خفر السواحل لتوقيف الزوارق واعتقال ملاحيها.

وأوضح أنه ومنذ بداية العام الإيراني (في 20 آذار/ مارس 2016) تم توقيف 12 زورق صيد واعتقال ملاحيها، وهم الآن بانتظار المثول أمام القضاء للتعامل معهم وفق القوانين السارية في البلاد. (DPA)

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