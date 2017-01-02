الدوري الإنكليزي : ماتا و إبراهيموفيتش يقودان يونايتد لإسقاط عشرة لاعبين من وست هام

حقق مانشستر يونايتد فوزه السادس على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل خوان ماتا وزلاتان إبراهيموفيتش في الشوط الثاني في انتصار مثير للجدل 2-0 على مضيفه وست هام يونايتد الإثنين.

وألقى القرار القاسي من الحكم مايك دين بطرد لاعب الوسط سفيان فيغولي في الدقيقة 15 بسبب التحام مع فيل غونز بظلال على المباراة، بينما بدا إبراهيموفيتش في موقف تسلل قبل أن يسجل هدفه الذي جاء بعد الهدف الافتتاحي لماتا في الدقيقة 63.

وحول ماتا تمريرة البديل ماركوس راشفورد إلى الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة من مهاجم انجلترا بينما سجل إبراهيموفيتش بعدما ارتدت له الكرة من اندير هيريرا مع تبقي 12 دقيقة على النهاية.

ورغم النقص العددي أتيحت لوست هام ثلاث فرص للتقدم، لكن ديفيد دي خيا حارس إسبانيا حرمه من التسجيل ليساعد يونايتد صاحب المركز السادس على تقليص الفارق مع ارسنال الرابع إلى نقطة واحدة. ( reuters )

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