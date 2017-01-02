السعودية : ” ذئب ” ينهش يد طفل داخل مول شهير في عرعر

هاجم ذئب مفترس طفلا في الثالثة من عمره داخل أحد المولات الشهيرة التي افتتحت أخيرا في مدينة عرعر، ما تسبب في إصابته بجرح بالغ في يده.

وأكد مسؤول في المول لصحيفة عكاظ ، رفض ذكر اسمه أن الطفل غافل أسرته أثناء الصلاة وذهب بالقرب من قفص الحيوانات وتعرض لنهشة ذئب في يده، ونقله ذووه على الفور إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية باشرت الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى ذلك، استغرب عدد من أهالي مدينة عرعر وجود حيوانات مفترسة داخل مول للشراء والتسوق، والاستمتاع بزيارة المطاعم والألعاب، مستنكرين وجودها في المكان.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد دكتور عويد العنزي أن شرطة الخالدية في عرعر تلقت بلاغا بالحادثة، وهناك دعوى مرفوعة ضد الجهة التي تسببت فيها، مؤكدا أن التحقيق جار لمعرفة ملابساتها، منوها إلى وجود تفاصيل سيتم الكشف عنها بعد الوصول إلى التحقيقات كافة.

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