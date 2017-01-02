الظاهرة رونالدو يرد على إهانة توني كروس لمنتخب البرازيل

رد الظاهرة البرازيلية “رونالدو” على إهانة النجم الألماني توني كروس لاعب فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لمنتخب بلاده احتفالاً بعام 2017.

ووفق ما ذكرت شبكة يورو سبورت ، نشر الدولي الألماني توني كروس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة بها رقمين 2 و1 وعلم بلاده والبرازيل يقصد فوز الماكينات على رقاصي السامبا بسبعة أهداف مقابل هدف في مونديال 2014.

وجاء رد مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق على إهانة توني كروس لمنتخب البرازيلي، بنشره صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بها رقمين 0-2 وعلم بلاده و ألمانيا، ويقصد بها فوز منتخب بلاده على الماكينات بهدفين نظيفين في مونديال 2002.

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