النيابة المصرية تحقق في بلاغ يتهم المغنية اللبنانية مايا دياب بالتحريض على الفسق و الفجور

تباشر نيابة المصرية التحقيق في البلاغ الذي يتهم الفنانة #مايا_دياب، بالتحريض علي الفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور علي القنوات الفضائية.

ووفق ما ذكرت شبكة نورت ، كان أحمد إمام المحامي قد تقدم ببلاغ ضد، الفنانة مايا دياب بأنها في الفترة الأخيرة اعتادت علي إطلاق التصريحات التي تحرض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع، كما تعمل علي إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.

وأضاف البلاغ أن دياب عرضت فيديو لها على مواقع التواصل تحرض من خلاله علي المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال تواجدها في البرامج التليفزيونية، على سرد نكات إباحية، بقصد إثارة الشهوات والغرائز، وتتعمد نشر فيديوهات على مواقع التواصل تظهر فيها أجزاء كبيرة من جسدها عارية.

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