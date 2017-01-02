بالفيديو .. جهاز يسمح لك بشحن هاتفك بـ ” طاقة جسدك “

يشعر الكثيرون بالاستياء عندما تفرغ بطارية الهاتف المحمول وخاصة خارج المنزل وفي المناطق التي لا تتوافر فيها مقابس الطاقة الكهربائية اللازمة للشحن، لكن ابتكاراً جديداً يمكن أن يحل هذه المشكلة، من خلال الاعتماد على طاقة جسم المستخدم لشحن بطاريات الأجهزة الإلكترونية.

“هاند إينرجي” جهاز صغير بحجم تفاحة، يمنحك القدرة على شحن هاتفك المحمول في أي وقت وبأي مكان، ولا يحتاج إلى الكثير من الجهد، إذ يكفي تحريكه بحركاته بسيطة في يدك ليقوم بتوليد الطاقة اللازمة للشحن، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يعتمد مبدأ عمل الجهاز على اثنين من المحاور الدوارة، والتي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية اللازمة من خلال دورانها، ويدور أحدها بسرعة تصل إلى 5000 دورة في الدقيقة الواحدة، محولاً طاقته الميكانيكية إلى طاقة كهربائية تستخدم لشحن الهواتف عبر وصلة يو إس بي.

وليس بالضرورة استخدام هذا الجهاز لشحن البطارية بالكامل، حيث يحتاج ذلك إلى حوالي ساعة من الزمن، لكنه يوفر إمكانية شحن الهاتف في الأماكن التي يصعب فيه العثور على مقابس الطاقة الكهربائية.

وعلى الرغم من أن الجهاز يحتاج إلى وقت أطول ليتم شحنه نظراً لاختلاف نظام إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أنه قادر على شحن الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بنفس سرعة الشواحن العادية.

وحقق “هاند إنرجي” نجاحاً كبيراً على موقع كيك ستارتر، حيث جمع حتى الآن أكثر من 71 ألف دولار خلال شهر واحد، وسيكون متاحاً للجمهور في بعض الأسواق العالمية خلال شهر أيار المقبل بسعر 99 دولار.

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